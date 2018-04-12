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С 1 мая на столичных улицах появятся более 80 тележек с мороженым
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С 1 мая на столичных улицах появятся более 80 тележек с мороженым 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
С 1 мая на улицах Москвы начнут работу более 80 тележек с мороженым и напитками. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
«С 1 мая на улицах города начнут работу тележки с мороженым и прохладительными напитками. Всего таких объектов в городе на сегодняшний день будет размещено 76. Формат торговли мороженым с тележки достаточно востребован населением в жаркие летние дни. Тележка мобильна и не занимает много места» — сообщил Алексей Немерюк.
Впервые тележки с мороженым появились в парках в 2013 году, а на городских улицах — в 2017.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение С 1 мая на столичных улицах появятся более 80 тележек с мороженым появились сначала на Москва Меняется.
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