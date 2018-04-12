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Около 80 тележек с мороженым и напитками появятся на столичных улицах с 1 мая
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Около 80 тележек с мороженым и напитками появятся на столичных улицах с 1 мая 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Тележки с мороженым и прохладительными напитками начнут работу на улицах столицы с 1 мая, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Всего таких объектов в городе будет размещено 76. Формат торговли мороженым с тележки достаточно востребован населением в жаркие летние дни. Тележка мобильна и не занимает много места", — цитирует Немерюка "Интерфакс".
Сезон уличной торговли с тележек продлится до 1 октября. Впервые такие нестационарные торговые объекты появились в столичных парках в 2013 году. На городских улицах тележки начали размещать в 2017 году.
Еще один вид сезонной торговли начнет работу в столице с 20 апреля. В городе откроются более 100 ярмарок выходного дня, где будут торговать своими продуктами фермеры. На каждой торговой площадке сделают место, где смогут продавать свой урожай пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.
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