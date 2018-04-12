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Мужчина погиб под колесами поезда на станции метро «Первомайская»
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Мужчина погиб под колесами поезда на станции метро «Первомайская» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мужчина погиб, спрыгнув под поезд на станции метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
«В 11:47 на станции метро «Первомайская» произошел инцидент с пассажиром, в результате которого 35-летний москвич оказался на жестком пути под прибывающим поездом. В 11:49 было снято напряжение для извлечения потерпевшего. В 12:00 тело мужчины извлекли с путей и подали напряжение. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи, который установил смерть мужчины с предварительным диагнозом «поездная травма несовместимая с жизнью», — сказал А. Мышляев.
Он отметил, что полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшедшего, которые подтвердили, что мужчина бросился под прибывающий электропоезд по собственной инициативе.
«Сотрудники полиции запросили камеры видеонаблюдения, информация о произошедшем была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Данный инцидент на движение поездов на Арбатско-Покровской линии не повлиял», — заключил А. Мышляев.
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