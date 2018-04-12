Мужчина погиб под колесами поезда на станции метро «Первомайская»

Мужчина погиб, спрыгнув под поезд на станции метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«В 11:47 на станции метро «Первомайская» произошел инцидент с пассажиром, в результате которого 35-летний москвич оказался на жестком пути под прибывающим поездом. В 11:49 было снято напряжение для извлечения потерпевшего. В 12:00 тело мужчины извлекли с путей и подали напряжение. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи, который установил смерть мужчины с предварительным диагнозом «поездная травма несовместимая с жизнью», — сказал А. Мышляев.

Он отметил, что полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшедшего, которые подтвердили, что мужчина бросился под прибывающий электропоезд по собственной инициативе.