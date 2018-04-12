Планетарий не перестает быть самым популярным местом в городе — Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter выложил видеозапись обновленного Московского планетария, сопроводив её подписью: «Планетарий не перестаёт быть одним из самых популярных мест в городе».

Планетарий не перестает быть одним из самых популярных мест в городе.

#Московскийпланетарий pic.twitter.com/MMwCCSz6Ot

— Сергей Собянин (@MosSobyanin)

April 11, 2018

Московский планетарий

открыл свои двери посетителям 5 ноября 1929 года и является первым в России планетарием. В 1977 году старый аппарат планетария заменили на новый, что позволило проводить автоматизированные аудиовизуальные показы. В 1990 году была открыта обсерватория, где находится крупнейший телескоп в Москве. С 1994 до 2011 года здание было закрыто на реконструкцию.

В настоящее время Московский планетарий может порадовать своих гостей интерактивным музеем «Лунариум», музеем Урании, 4D-кинотеатром и самым большим в Европе куполом, на котором в любую погоду можно увидеть солнечные и лунные затмения, полярное сияние, звездопад и пролеты комет.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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