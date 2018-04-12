Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции вокзала Улан-Удэ 

МОСКВА, 12 апр — РИА Недвижимость. Красноярский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект реконструкции железнодорожного вокзала Улан-Удэ, говорится в сообщении ведомства.
Реконструкция построенного в 1938 году вокзала в столице Бурятии началась прошлой осенью и должна завершиться к 2020 году. По оценке РЖД, стоимость работ составит более 900 миллионов рублей.
Одобренный проект предусматривает перепланировку внутри здания вокзала, реконструкцию главного пассажирского вестибюля, пешеходного перехода и двух платформ, строительство канализационной насосной станции для дождевых вод, трансформаторной подстанции и подпорной стены, сообщается в пресс-релизе.
Кроме того, запланировано обустройство привокзальной территории и адаптация вокзального комплекса для маломобильных пассажиров, указывается в сообщении.