Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции вокзала Улан-Удэ

МОСКВА , 12 апр — РИА Недвижимость. Красноярский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект реконструкции железнодорожного вокзала Улан-Удэ , говорится в сообщении ведомства.

Реконструкция построенного в 1938 году вокзала в столице Бурятии началась прошлой осенью и должна завершиться к 2020 году. По оценке РЖД , стоимость работ составит более 900 миллионов рублей.

Одобренный проект предусматривает перепланировку внутри здания вокзала, реконструкцию главного пассажирского вестибюля, пешеходного перехода и двух платформ, строительство канализационной насосной станции для дождевых вод, трансформаторной подстанции и подпорной стены, сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, запланировано обустройство привокзальной территории и адаптация вокзального комплекса для маломобильных пассажиров, указывается в сообщении.