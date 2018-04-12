На станциях на севере Москвы заработают вторые выходы

В рамках прямой линии с горожанами градоначальник прокомментировал ситуацию в районе Дмитровского и Коровинского шоссе.

Сергей Собянин. Вторые входы на станциях «Окружная» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии метро планируется открыть в течение четырех месяцев, сообщил мэр Москвы

-Что касается проблем с этим участком дороги, это связано со строительством вторых выходов на станциях «Верхние Лихоборы» и «Окружная, — отметил мэра.

По словам мэра, строители запоздали с запуском основной ветки в силу того, что там были крупные инженерные коммуникации, поэтому произошла сдвижка ввода этих выходов со станций метро. До сентября проблема будет устранена, поведал Сергей Собянин.