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На станциях на севере Москвы заработают вторые выходы
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На станциях на севере Москвы заработают вторые выходы 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В рамках прямой линии с горожанами градоначальник прокомментировал ситуацию в районе Дмитровского и Коровинского шоссе.
Вторые входы на станциях «Окружная» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии метро планируется открыть в течение четырех месяцев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
-Что касается проблем с этим участком дороги, это связано со строительством вторых выходов на станциях «Верхние Лихоборы» и «Окружная, — отметил мэра.
По словам мэра, строители запоздали с запуском основной ветки в силу того, что там были крупные инженерные коммуникации, поэтому произошла сдвижка ввода этих выходов со станций метро. До сентября проблема будет устранена, поведал Сергей Собянин.
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