Почти 20 объектов исключили из перечня долгостроев в Москве

Восемнадцать объектов было исключено из перечня долгостроев в Москве в первом квартале 2018 года, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин

"По итогам работы оперативной группы исключено 18 объектов долгостроя: семь — введены в эксплуатацию, еще шесть площадок свободны, на них работы не начинались", — сказал Сергей Лёвкин.

По пяти объектам выданы разрешения на строительство — это памятник культурного наследия «Палаты Киреевского XVII века» на Остоженке, многофункциональный комплекс на Софийской набережной, поминальная часовня воинам Куликовской битвы на Андроньевской площади, вл. 10, административное здание в Ховрино на улице Петрозаводская и пожарное депо на улице Академика Анохина, добавил он.