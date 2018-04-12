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Почти 20 объектов исключили из перечня долгостроев в Москве
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Почти 20 объектов исключили из перечня долгостроев в Москве 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Восемнадцать объектов было исключено из перечня долгостроев в Москве в первом квартале 2018 года, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
"По итогам работы оперативной группы исключено 18 объектов долгостроя: семь — введены в эксплуатацию, еще шесть площадок свободны, на них работы не начинались", — сказал Сергей Лёвкин.
По пяти объектам выданы разрешения на строительство — это памятник культурного наследия «Палаты Киреевского XVII века» на Остоженке, многофункциональный комплекс на Софийской набережной, поминальная часовня воинам Куликовской битвы на Андроньевской площади, вл. 10, административное здание в Ховрино на улице Петрозаводская и пожарное депо на улице Академика Анохина, добавил он.
Работа по сокращению долгостроя в столице начата с 2011 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках оперативной группы, созданной в департаменте градостроительной политики Москвы. Сейчас на рассмотрении группы остается 235 объектов: 79 — городской заказ, 127 — инвестиционные, 29 — федеральные.
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