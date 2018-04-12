МФЦ на Софийской набережной и еще 17 объектов исключены из списка долгостроя в Москве

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Всего 18 объектов исключены из перечня долгостроя в Москве в первом квартале 2018 года, сообщили в четверг в пресс-службе департамента градостроительной политики города Москвы. "По итогам работы оперативной группы исключено 18 объектов долгостроя: семь — введены в эксплуатацию, еще шесть площадок свободны, на них работы не начинались. По пяти объектам выданы разрешения на строительство", — приводит пресс-служба слова руководителя департамента Сергея Левкина Он уточнил, что разрешения выданы на строительство памятника культурного наследия «Палаты Киреевского 17 века», многофункционального комплекса на Софийской набережной, поминальной часовни воинам Куликовской битвы на Андроньевской площади, административного здания в Ховрине и пожарного депо по адресу: ул. Академика Анохина. Работа по сокращению долгостроя в столице организована с 2011 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина . По состоянию на апрель 2018 года на рассмотрении остаются 235 объектов.