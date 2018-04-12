Функция пополнения счета и оплаты столичных парковок посредством SMS работает в штатном режиме

SMS-сервис оплаты парковки и пополнения парксчета работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Московского паркинга.

«Возможность оплаты парковки и пополнения парковочного счета через смс-сообщения полностью восстановлена», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все сервисы оплаты парковки и пополнения парксчета работают в штатном режиме благодаря оперативной работе городских служб. Для оплаты парковки можно использовать любой удобный способ: мобильное приложение «Парковки Москвы», SMS, паркомат, голосовую оплату или личный кабинет на сайте Московского паркинга.