Ещё
Функция пополнения счета и оплаты столичных парковок посредством SMS работает в штатном режиме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Функция пополнения счета и оплаты столичных парковок посредством SMS работает в штатном режиме 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
SMS-сервис оплаты парковки и пополнения парксчета работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Московского паркинга.
«Возможность оплаты парковки и пополнения парковочного счета через смс-сообщения полностью восстановлена», — говорится в сообщении.
Уточняется, что все сервисы оплаты парковки и пополнения парксчета работают в штатном режиме благодаря оперативной работе городских служб. Для оплаты парковки можно использовать любой удобный способ: мобильное приложение «Парковки Москвы», SMS, паркомат, голосовую оплату или личный кабинет на сайте Московского паркинга.
Агентство «Москва»: последние новости
Дополнительные 10 виртуальных двойников Ю.Гагарина появилсь в Москве в честь Дня космонавтики П.Бирюков: Новый центр притяжения для москвичей появится после благоустройства Кадашевской слободы Пожилая женщина погибла под колесами электрички на Ярославском направлении МЖД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-президент США дал разумный совет Трампу206
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода45
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая145
Рубль начал утро с очередного падения56
Российские корабли исчезли с базы Тартус995
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
00:34
При благоустройстве Кадашевской слободы сохранят колорит
Новости Москвы
01:03
В Москве проснулись сурки
Новости Москвы
01:34
В Москве появились 10 виртуальных Гагариных
Новости Москвы
00:24
«Тотальный диктант» проведут на вокзалах столицы
Новости Москвы Общество
03:07
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода
В мире
01:04
В семье Рапунцель назревает скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение