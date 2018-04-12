На Челябинск обрушится снег с дождем 

Ухудшение погоды ожидается днем 12 апреля в горных и юго-западных районах региона. Возможен снег и дождь. Городские организации уже подготовили технику для работы в сложных погодных условиях. Температура воздуха днем составит плюс 3, плюс 5 градусов, ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с.
«ФедералПресс» ранее писал: в Москве на этой неделе был установлен «желтый» уровень опасности. Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о надвигающейся непогоде. В связи с этим в столичной регионе было объявлено штормовое предупреждение.