На Челябинск обрушится снег с дождем

Ухудшение погоды ожидается днем 12 апреля в горных и юго-западных районах региона. Возможен снег и дождь. Городские организации уже подготовили технику для работы в сложных погодных условиях. Температура воздуха днем составит плюс 3, плюс 5 градусов, ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с.