В СВАО проведут генеральную уборку на станциях МЦК

В СВАО пройдет генеральная уборка на всех станциях Московского центрального кольца. По сообщению из портала мэрии закончат до 1 мая. Коммунальные работники уберут весь мусор и грязь.

Станции «Окружная», «Владыкино», «Ботанический сад» и «Ростокино», расположенные в СВАО, так же будут убраны от грязи, накопившейся за зиму.

Так же в столице с 14 по 21 апреля стартует общегородской субботник. Жители СВАО будут наводить порядок в скверах и парках по месту жительства. Массовая генеральная уборка благотворительно влияет на окружающую среду, и после такого дела жители сами смогут наслаждаться проделанной работой в значимых местах. Столица будет готова встретить весенне-летний сезон.