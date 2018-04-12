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В СВАО проведут генеральную уборку на станциях МЦК
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В СВАО проведут генеральную уборку на станциях МЦК 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
В СВАО пройдет генеральная уборка на всех станциях Московского центрального кольца. По сообщению из портала мэрии закончат до 1 мая. Коммунальные работники уберут весь мусор и грязь.
Станции «Окружная», «Владыкино», «Ботанический сад» и «Ростокино», расположенные в СВАО, так же будут убраны от грязи, накопившейся за зиму.
Так же в столице с 14 по 21 апреля стартует общегородской субботник. Жители СВАО будут наводить порядок в скверах и парках по месту жительства. Массовая генеральная уборка благотворительно влияет на окружающую среду, и после такого дела жители сами смогут наслаждаться проделанной работой в значимых местах. Столица будет готова встретить весенне-летний сезон.
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