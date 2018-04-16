В Москве из-за парада трамваев перекроют Чистопрудный бульвар

Чистопрудный бульвар закроют почти на сутки с вечера пятницы, 20 апреля, до вечера субботы, 21 апреля. Напомним, 21 апреля в центре города пройдет традиционный парад трамваев.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе столичного департамента транспорта, ограничения движения, в том числе и для трамваев, будет действовать с 23.00 пятницы до 18.00 субботы.

По сценарию, в 11.20 колонна трамваев выйдет из депо Апакова на Шаболовке, затем прибудет на Чистопрудный бульвар. Там трамваи выставят на всеобщее обозрение, можно будет зайти внутрь многих из них.