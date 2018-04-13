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Парад московских трамваев пройдет 21 апреля
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Парад московских трамваев пройдет 21 апреля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Колонна ретротранспорта проедет по центральным улицам города.
Традиционный парад трамваев пройдет в столице на следующей неделе, 21 апреля. В этом году он будет приурочен к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в Москве. Колонна, состоящая из ретротранспорта, проедет по центральным улицам города: Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам. Финишировать трамваи будут в 12 часов на Чистых прудах. С 12 до 15 часов их также можно будет увидеть на Чистопрудном бульваре.
Краткосрочные ограничения движения будут введены на тех участках, где будет проходить парад. Перекрытия будут вводиться в зависимости от скорости прохождения транспорта. Однако их продолжительность будет составлять всего несколько минут, отмечает mos.ru.
— Парад трамваев стал весенней традицией для жителей города. Он вновь объединит представителей разных эпох. На выставке москвичи увидят раритетную технику, а также трамвай нового поколения «Витязь-М». Всего мы представим 17 вагонов, некоторые экспонаты продемонстрируют горожанам впервые, — пояснил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Во время выставки горожане и гости столицы смогут увидеть ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, которые были восстановлены специалистами по образцам 1948 года на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе «Мосгортранса». Желающие смогут зайти в вагоны и сфотографироваться.
Кроме того, на выставке будет организована развлекательная программа.
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