От конок до «Витязей-М»: на что посмотреть на параде трамваев

Ежегодный парад трамваев пройдет в Москве 21 апреля. Он приурочен к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в столице. Колонна ретротранспорта проедет по центральным улицам города — по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам — и финиширует в 12:00 на Чистых прудах. А с 12:00 до 15:00 трамваи выставят на Чистопрудном бульваре.

На улицах, где пройдет парад, возможны краткосрочные ограничения движения автомобилей. В зависимости от скорости прохождения транспорта будут вводиться перекрытия продолжительностью в несколько минут.

«Парад трамваев стал весенней традицией для жителей города. Он вновь объединит представителей разных эпох. На выставке москвичи увидят раритетную технику, а также трамвай нового поколения «Витязь-М». Всего мы представим 17 вагонов, некоторые экспонаты продемонстрируют горожанам впервые», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

К примеру, на выставке впервые покажут ретровагоны КТМ-1 и КТП-1, восстановленные по образцам 1948 года на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе Мосгортранса. Такие трамваи курсировали по многим городам СССР в 1950–1960 годах. Кроме того, москвичи смогут увидеть легендарные конные трамваи XIX века, вагоны Ф 1908 года выпуска, КМ и КП 1930-х годов. На параде будет представлен и современный низкопольный трамвай «Витязь-М».

Все вагоны можно будет осмотреть внутри и сфотографировать. Также посетителей выставки ждет развлекательная программа с конкурсами и викторинами, посвященными истории развития столичной трамвайной сети. Развлекать гостей будут и артисты в исторических костюмах. А на Чистопрудном бульваре установят сцену, на которой выступят музыканты.

Трамваи нового поколения — низкопольные «Витязи-М» — запустили в Москве в прошлом году. Они курсируют по восьми маршрутам, которые пролегают в центральных, восточных, северо-восточных и южных районах города. Всего пассажиров перевозят почти 150 «Витязей-М».

Эти трамваи оборудованы системами климат-контроля и спутниковой навигации, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Транспорт адаптирован для маломобильных пассажиров: в них низкий пол, кнопки для вызова водителя, откидные аппарели и есть места для инвалидных колясок. До конца 2019 года в столицу поставят еще 300 таких трамваев.