Ещё
Названа дата традиционного парада трамваев в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа дата традиционного парада трамваев в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Традиционный парад раритетных трамваев состоится в центре столицы 21 апреля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.
Событие посвящено 119-летию со дня открытия трамвайного движения в Москве. Сначала раритетные составы совершат пробег по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам. Конечной точкой будет Чистопрудный бульвар, где после шествия с ними можно будет сфотографироваться в промежутке между 12:00 и 15:00.
Помимо старинного транспорта, организаторы продемонстрируют жителям трамваи нового поколения. В программе мероприятия также заявлены конкурсы, викторины и выступление творческих коллективов.
Движение самолетов в воздушном пространстве столичного региона ограничат 11 и 13 апреля в связи с репетициями воздушной части парада Победы ‪9 мая в Москве.
360tv.ru: последние новости
Выставка космических кораблей открылась на ВДНХ Синоптики рассказали какой погоды ждать в мае в Москве Скоростные суда запустят между Москвой и Химками
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»419
Россия отказывается от SWIFT436
Британия назвала «дикими» заявления Минобороны РФ130
Умер юморист Андрей Жмакин88
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»574
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение