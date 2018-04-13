Названа дата традиционного парада трамваев в Москве

Событие посвящено 119-летию со дня открытия трамвайного движения в Москве. Сначала раритетные составы совершат пробег по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам. Конечной точкой будет Чистопрудный бульвар, где после шествия с ними можно будет сфотографироваться в промежутке между 12:00 и 15:00.

Помимо старинного транспорта, организаторы продемонстрируют жителям трамваи нового поколения. В программе мероприятия также заявлены конкурсы, викторины и выступление творческих коллективов.

Движение самолетов в воздушном пространстве столичного региона ограничат 11 и 13 апреля в связи с репетициями воздушной части парада Победы ‪9 мая в Москве.