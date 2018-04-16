Чистопрудный бульвар перекроют в субботу

Движение транспорта на Чистопрудном бульваре будет перекрыто в субботу

В субботу обещают отличную погоду. Коллеги из Мосгортранса приглашают всех на Праздник трамвая! Сбор в 12:00 — Чистопрудный бульвар. А для водителей полезная информация о перекрытии. Заранее планируйте маршрут. pic.twitter.com/U5htrCBZn1— ЦОДД (@gucodd) 16 апреля 2018 г. В связи с проведением парада трамваем на Чистопрудном бульваре будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщается в микроблоге Twitter ЦОДД.

Напомним, что традиционный парад ретро-трамваев пройдёт в этом году на Чистопрудном бульваре в субботу, 21 апреля. Москвичи и гости столицы получат уникальную возможность увидеть своими глазами как менялся столичный трамвай.

Рекомендуем ознакомиться с нашим фото-репортажем с прошлогоднего парада трамваев на Чистопрудном бульваре.