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Чистопрудный бульвар перекроют в субботу
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Движение транспорта на Чистопрудном бульваре будет перекрыто в субботу 

Москва меняется 13 часов назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
В связи с проведением парада трамваем на Чистопрудном бульваре будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщается в микроблоге Twitter ЦОДД.
Напомним, что традиционный парад ретро-трамваев пройдёт в этом году на Чистопрудном бульваре в субботу, 21 апреля. Москвичи и гости столицы получат уникальную возможность увидеть своими глазами как менялся столичный трамвай.
Рекомендуем ознакомиться с нашим фото-репортажем с прошлогоднего парада трамваев на Чистопрудном бульваре.
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