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Во власти антициклона. Какая погода ждет москвичей в выходные
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Во власти антициклона. Какая погода ждет москвичей в выходные 

Москва24 44 минуты назад
Фото: Москва24
После холодной и снежной ночи Москва окажется во власти антициклона, передает телеканал Москва 24. Этот очаг высокого давления обеспечит жителей столицы малооблачной, тихой и сухой погодой, способствуя хорошему дневному прогреву воздуха.
Днем ожидается до +9… +11 градусов. Ближе к вечеру будет +5 градусов, и снова обойдется без осадков. Ветер поменяет свое направление и подует с северо-востока со скоростью один метр в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.
Таким образом, в регионе снова установится солнечная погода, температурный режим вернется в рамки нормы. А в выходные даже станет немного теплее обычного: +11… +13 градусов. В воскресенье, 15 апреля, на улице снова будет около 17 градусов выше нуля.
В ночь на 12 апреля и утром температура в столице опускалась до -7,4 градуса. Заморозки вернулись в регион после рекордно теплого вторника. Причем, по данным Гидрометцентра, ночные заморозки фиксировались по всему региону.
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