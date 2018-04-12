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В Москве проснулись сурки
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В Москве проснулись сурки 

Мослента 1 час назад
В московском зоопарке из зимней спячки вышли сурки. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы столичного зоосада.
«В общей сложности животные проспали более пяти месяцев. И сейчас они активно исследуют свой вольер, проверяют, что изменилось на их территории, а также постепенно начинают возвращаться к своему обычному распорядку дня и режиму питания», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что основу рациона животных составляет молодая зеленая трава, также они едят овощи, корни, луковицы растений, а также получают специальные витаминные добавки.
«Вопреки расхожему мнению, из спячки они выходят вовсе не тощими: безусловно, зверьки тратят большую часть запасов жира за зиму, однако сейчас они по-прежнему весьма упитанные, и уже готовы снова активно отъедаться», — добавил сотрудник зоопарка.
С апреля обителей зоосада начнут переводить в летние вольеры. После зимнего перерыва посетители зоопарка смогут снова увидеть слоненка Филимона, а также детеныша дикдика (карликовой антилопы) и птенцов больших бакланов.
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