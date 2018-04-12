В Орле на Полесской затруднён проезд транспорта

Причиной ограничения движения автотранспорта станут работы по сносу аварийного дерева в районе дома №31 по улице Полесской.

По информации пресс-службы администрации Орла, 12 апреля с 9 до 12 часов временно будет ограничено движение транспорта. На дороге установлены необходимые знаки об ограничении движения транспортных средств и ограждения места проведения работ. «Орелоблэнерго» отключит напряжение в линии электропередачи в районе данного дома по улице Полесской.

В пресс-службе также напомнили, что из-за работ по бурению скважин, до 30 апреля запрещено движение транспортных средств по улице Гостиной (в районе дома №2 на участке от Красного моста до пересечения с ул. Гагарина), по ул. Московская (в районе дома №1 по пл. Мира), по ул. Пушкина (в районе дома №2 по ул. Фомина).