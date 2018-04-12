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В Орле на Полесской затруднён проезд транспорта
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В Орле на Полесской затруднён проезд транспорта 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Причиной ограничения движения автотранспорта станут работы по сносу аварийного дерева в районе дома №31 по улице Полесской.
По информации пресс-службы администрации Орла, 12 апреля с 9 до 12 часов временно будет ограничено движение транспорта. На дороге установлены необходимые знаки об ограничении движения транспортных средств и ограждения места проведения работ. «Орелоблэнерго» отключит напряжение в линии электропередачи в районе данного дома по улице Полесской.
В пресс-службе также напомнили, что из-за работ по бурению скважин, до 30 апреля запрещено движение транспортных средств по улице Гостиной (в районе дома №2 на участке от Красного моста до пересечения с ул. Гагарина), по ул. Московская (в районе дома №1 по пл. Мира), по ул. Пушкина (в районе дома №2 по ул. Фомина).
Сообщение В Орле на Полесской затруднён проезд транспорта появились сначала на РИА 57.
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