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Названы самые популярные автобусные маршруты Москвы
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Названы самые популярные автобусные маршруты Москвы 

Мир24 1 час назад
Маршруты автобусов №605, 774 и 903 являются одними из самых востребованных в Москве, сообщил АГН «Москва» заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, маршруты перевели на тактовое расписание в конце 2017 года.
«Тактовый график на маршрутах автобуса №605, 774, 903, проходящих на северо-востоке Москвы, позволил сократить интервал движения городского транспорта. Время ожидания автобусов пассажирами в часы пик уменьшилось в среднем на 50%. Благодаря запуску тактового расписания, фактический интервал движения в часы пик автобусов №607 и 903 сократился на 50% — до 6-7 минут. На маршруте № 774 — с 16 до 10 минут», — сказал Ликсутов.
Он подчеркнул, что на линиях курсируют автобусы особо большого класса с бестурникетной системой. Ежедневно автобусы на маршрутах №605, 774 и 903 перевозят почти 100 тыс. пассажиров
«Кроме этого, пользоваться полуэкспрессным маршрутом №903 стало еще удобнее с запуском обновленной маршрутной сети в октябре прошлого года: его продлили от Рижского вокзала до метро «Проспект мира», — добавил заммэра.
Ранее Ликсутов заявил, что в московском транспорте стало меньше «зайцев». По его словам, в автобусах с безтурникетной системой не оплачивают проезд только 5% пассажиров.
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