Названы самые популярные автобусные маршруты Москвы

По его словам, маршруты перевели на тактовое расписание в конце 2017 года.

«Тактовый график на маршрутах автобуса №605, 774, 903, проходящих на северо-востоке Москвы, позволил сократить интервал движения городского транспорта. Время ожидания автобусов пассажирами в часы пик уменьшилось в среднем на 50%. Благодаря запуску тактового расписания, фактический интервал движения в часы пик автобусов №607 и 903 сократился на 50% — до 6-7 минут. На маршруте № 774 — с 16 до 10 минут», — сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что на линиях курсируют автобусы особо большого класса с бестурникетной системой. Ежедневно автобусы на маршрутах №605, 774 и 903 перевозят почти 100 тыс. пассажиров

«Кроме этого, пользоваться полуэкспрессным маршрутом №903 стало еще удобнее с запуском обновленной маршрутной сети в октябре прошлого года: его продлили от Рижского вокзала до метро «Проспект мира», — добавил заммэра.

Ранее Ликсутов заявил, что в московском транспорте стало меньше «зайцев». По его словам, в автобусах с безтурникетной системой не оплачивают проезд только 5% пассажиров.

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