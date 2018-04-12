До минус 7,4 градусов опускалась температура в столичном регионе под утро

В Московском регионе температура воздуха в ночь на 12 апреля и утром опускалась до минус 7,4 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«После рекордно теплого вторника, вслед за холодным атмосферным фронтом, на территорию Европейской России вернулись заморозки. В Московской области , по данным на 6:00, холоднее всего было в Черустях — минус 7,4 градуса, в столице, на метеостанции ВДНХ температура воздуха опускалась до минус 3,4 градусов», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, ночные заморозки фиксировались по всему региону: в Можайске — минус 6,5 градусов, Волоколамске и Клину — минус 6,4 градусов, Новом Иерусалиме — минус 6,3 градуса, а также Егорьевске — минус 5,8 градусов и других.

Самая теплая температура прошедшей ночи зафиксирована на метеостанции Балчуг — плюс 0,5 градусов.