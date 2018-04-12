Ещё
До минус 7,4 градусов опускалась температура в столичном регионе под утро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До минус 7,4 градусов опускалась температура в столичном регионе под утро 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
В Московском регионе температура воздуха в ночь на 12 апреля и утром опускалась до минус 7,4 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«После рекордно теплого вторника, вслед за холодным атмосферным фронтом, на территорию Европейской России вернулись заморозки. В Московской области, по данным на 6:00, холоднее всего было в Черустях — минус 7,4 градуса, в столице, на метеостанции ВДНХ температура воздуха опускалась до минус 3,4 градусов», — говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, ночные заморозки фиксировались по всему региону: в Можайске — минус 6,5 градусов, Волоколамске и Клину — минус 6,4 градусов, Новом Иерусалиме — минус 6,3 градуса, а также Егорьевске — минус 5,8 градусов и других.
Самая теплая температура прошедшей ночи зафиксирована на метеостанции Балчуг — плюс 0,5 градусов.
Агентство «Москва»: последние новости
П.Бирюков: Новый центр притяжения для москвичей появится после благоустройства Кадашевской слободы Пожилая женщина погибла под колесами электрички на Ярославском направлении МЖД Первые подснежники расцвели на природных территориях Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда ждать атаки Трампа359
Российские корабли исчезли с базы Тартус894
Экс-президент США дал разумный совет Трампу42
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля162
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая63
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:18
Молодоженов заковали на свадьбе родственники
Происшествия
03:05
Круизный лайнер разнес причал
Происшествия Общество
00:36
Британия нанесет удар с Кипра
Армия Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:54
Жириновский насмешил Думу
Политика
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение