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Переменная облачность и до плюс 17 градусов ожидается в Московском регионе в выходные
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Переменная облачность и до плюс 17 градусов ожидается в Московском регионе в выходные 

РИАМО 24 минуты назад
Фото: РИАМО
В конце недели воздух в Москве и Московской области может прогреться до плюс 17 градусов, однако в ночные часы ожидаются заморозки, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«Погода в целом соответствует сезону. Сейчас у нас антициклон, область высокого давления. Среднесуточная температура около нормы. Ночью заморозки от нуля до минус 2 градусов, днем за счет солнца воздух прогреется до плюс 9-12 градусов. В субботу днем до 14 градусов тепла, в воскресенье будет еще чуть теплее — плюс 12-17 градусов», — сказал Цыганков.
Он отметил, что до конца недели атмосферное давление будет держаться в пределах 755-757 миллиметров ртутного столба. Ожидается переменная облачность со слабым ветром, осадков не прогнозируется.
«Уже к ночи на понедельник пройдет теплый фронт, будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. На следующей неделе до 18 апреля ночные температуры будут со слабым плюсом — около плюс 2-5 градусов, днем в пределах плюс 12-18 градусов», — добавил Цыганков.
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