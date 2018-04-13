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В выходные в Москве будет тепло
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В выходные в Москве будет тепло 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В выходные дни погода в столичном регионе будет теплой и солнечной. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
В предстоящие выходные дни характер погоды будет самым благоприятным для того, чтобы провести эти дни на свежем воздухе. В субботу и воскресенье в столице и области будет солнечно, тихо и без осадков. Температура воздуха в субботу — около плюс 15, в воскресенье — до плюс 18-19. По ночам столбики термометров будут опускаться до значений, близких к нулю, а в некоторых районах области и столицы не исключены так называемые «утренники» — непродолжительные заморозки на почве, которые исчезают с первыми лучами солнца.
Фото: pikabu.ru
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