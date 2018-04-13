В выходные в Москве будет тепло

В выходные дни погода в столичном регионе будет теплой и солнечной. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

В предстоящие выходные дни характер погоды будет самым благоприятным для того, чтобы провести эти дни на свежем воздухе. В субботу и воскресенье в столице и области будет солнечно, тихо и без осадков. Температура воздуха в субботу — около плюс 15, в воскресенье — до плюс 18-19. По ночам столбики термометров будут опускаться до значений, близких к нулю, а в некоторых районах области и столицы не исключены так называемые «утренники» — непродолжительные заморозки на почве, которые исчезают с первыми лучами солнца.

Фото: pikabu.ru