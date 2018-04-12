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Возможность бесконтактной оплаты проезда появится на трех автобусных маршрутах столицы 15 апреля
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Возможность бесконтактной оплаты проезда появится на трех автобусных маршрутах столицы 15 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Возможность бесконтактной оплаты проезда появится еще на трех автобусных маршрутах столицы с 15 апреля 2018 г., сообщает официальный портал мэра Москвы.
«Еще на трех маршрутах наземного транспорта появится возможность бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт. Для этого пассажиры смогут пользоваться банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay. С 15 апреля таким способом можно будет расплачиваться в автобусах М1 («Улица Кравченко»-«Больница МПС»), №904 («4-й микрорайон Митина»-«Метро «Китай-город») и 904к («4-й микрорайон Митина»-«Тверская Застава»)», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что для оплаты поездки пассажирам нужно будет приложить банковскую карту или смартфон к валидатору рядом с кабиной водителя. Проезд обойдется в 40 руб. — это на 15 руб. дешевле, чем при покупке транспортной карты у водителя. Автобусы, в которых принимается безналичная оплата, пометили специальными стикерами — они наклеены при входе в транспорт. Валидаторами нового образца оборудуют почти 50 автобусов
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