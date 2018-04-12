В автобусах Москвы запускают оплату проезда карточками и смартфонами

Автобусы в столице оборудуют валидаторами нового образца, сообщает портал мэра Москвы . С 15 апреля в них можно будет расплатиться с помощью банковской карты или смартфона. Такая система оплаты уже работает на двух трамвайных маршрутах.

Еще на трех маршрутах наземного транспорта появится возможность бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт. Для этого пассажиры смогут пользоваться банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay. Таким способом можно будет оплачивать проезд в автобусах М1 ("Улица Кравченко" — «Больница МПС»), N904 ("4-й микрорайон Митина" — «Метро „Китай-город“») и 904к ("4-й микрорайон Митина" — «Тверская Застава»).

Для этого пассажирам достаточно приложить банковскую карту или смартфон к валидатору у кабины водителя. Проезд обойдется в 40 рублей — на 15 рублей дешевле, чем при покупке транспортной карты у водителя. Автобусы, в которых принимается безналичная оплата, пометили специальными стикерами — они наклеены при входе в транспорт.

"Упрощение процесса оплаты проезда позволит сделать наземный транспорт более комфортным. До конца 2018 года мы оснастим новыми считывающими устройствами еще две тысячи транспортных средств", — рассказал директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков.

Бесконтактная система оплаты проезда появилась в наземном транспорте столицы в ноябре 2017 года. Тогда валидаторами нового образца оснастили два трамвайных маршрута — N6 ("Братцево" — «Метро „Сокол“) и N27 (»Метро «Дмитровская» — «Метро „Войковская“).

Оплату по безналичному расчету также принимают во всех кассах, в 1200 билетных автоматах и через считыватели на турникетах 80 станций московского метрополитена. Более 30 процентов пассажиров метро используют такой способ оплаты проезда. Оплатить билет банковской картой или с помощью смартфона можно также в кассах, билетных автоматах и через считыватели на турникетах на всех станциях МЦК.