При благоустройстве Кадашевской слободы сохранят колорит старой Москвы

Исторический колорит и атмосферу старой Москвы сохранят при благоустройстве Кадашевской слободы, заявил заммэра столицы по ЖКХ и благоустройствe Петр Бирюков

Как напомнили в комплексе городского хозяйства, в Кадашевской слободе (между метро "Третьяковская" и Москвой-рекой) — исторической территории в центре города, в которую входит в том числе храм Воскресения в Кадашах XVIII века — ведутся работы по комплексному благоустройству.

"Во время строительно-монтажных работ в Кадашевской слободе демонтируют старый асфальт, проложат кабельную канализацию с колодцами, куда уберут воздушные провода. Тротуары в переулках расширят до двух-пяти метров в зависимости от участка и замостят гранитной плиткой серого цвета", — рассказал Бирюков.

"Затем установят чугунные опоры для уличных фонарей, соответствующие историческому облику этого места. На проезжей части уложат новый асфальт и организуют парковочные карманы", — добавил он.

Завершится преображение слободы, по его словам, высадкой деревьев, цветов и кустарников, а также устройством новых газонов. Горожане смогут отдыхать на скамейках в тени деревьев. Для удобства велосипедистов организуют велопарковки.

"После завершения благоустройства Кадашевской слободы будет сохранен ее исторический колорит и атмосфера старой Москвы, но при этом появится новый центр притяжения для горожан и туристов в Замоскворечье", — добавил вице-мэр.

На время работ проезд транспорта в переулках будет ограничен, но перекрывать их не планируют. Так, одностороннее движение организовано в 1-м Кадашевском переулке от 3-го Кадашевского в сторону 2-го Кадашевского, во 2-м Кадашевском от 1-го Кадашевского в сторону Большой Ордынки и на 3-м Кадашевском от Большой Ордынки в сторону 1-го Кадашевского.

Такая схема автомобильного движения останется и после завершения городского благоустройства.

Пешеходы при этом могут беспрепятственно пройти по тротуару на одной из сторон, в зависимости от того, где идут работы. Деревянные настилы для прохода уложены на территории церкви Воскресения в Кадашах, а также в сквере и во дворах.