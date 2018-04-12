В День Космонавтики в 12 детских технопарках Москвы пройдут гагаринские уроки 

Как сообщает официальный портал мэра столицы, сотрудники Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина расскажут школьникам о полете первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, работе Международной космической станции и советском проекте «Буран». Напомним, что специальную программу, приуроченную к празднику, подготовили в парках «Красная Пресня», «Кузьминки», Измайловском парке, «Фили», парке Победы, Бабушкинском парке и Парке Горького. Посетители смогут понаблюдать за звездами с помощью телескопа, создать модель космического корабля из подручных материалов, инсценировать запуск ракеты и развеять распространенные мифы о космосе.