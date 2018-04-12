Ещё
В День Космонавтики в 12 детских технопарках Москвы пройдут гагаринские уроки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В День Космонавтики в 12 детских технопарках Москвы пройдут гагаринские уроки 

Авторадио 31 минуту назад
Как сообщает официальный портал мэра столицы, сотрудники Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина расскажут школьникам о полете первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, работе Международной космической станции и советском проекте «Буран». Напомним, что специальную программу, приуроченную к празднику, подготовили в парках «Красная Пресня», «Кузьминки», Измайловском парке, «Фили», парке Победы, Бабушкинском парке и Парке Горького. Посетители смогут понаблюдать за звездами с помощью телескопа, создать модель космического корабля из подручных материалов, инсценировать запуск ракеты и развеять распространенные мифы о космосе.
Авторадио: последние новости
Строительство Крылатского моста в Москве вышло на финишную прямую Более 30 новых велодорожек могут появиться в Москве в этом году Искусственные холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля62
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус444
«РФ понесет от американцев большой ущерб»590
США рассказали о возможности удара по военным РФ112
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США17
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение