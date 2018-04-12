Москвичи смогут стать гидами в метрополитене. Что нужно делать?

Любой желающий может стать аккредитованным экскурсоводом в столичном метро. Чтобы получить документ, который засвидетельствует квалификацию гида, достаточно будет сдать экзамен на знание истории Метрополитена Москвы

Как пройти отбор?

На этой неделе руководство транспортной системы вместе с городскими властями открыло пилотный проект «Экскурсовод в метро». Представители подземки намерены выдавать разрешения на проведение туров знатокам истории метро, которые пройдут тест в учебном центре. Найти его можно по адресу Варшавское шоссе, дом 93.

Экзаменаторами выступят работники метрополитена. При недостатке знаний желающие могут заполнить пробелы при помощи трехдневного обучающего курса. На данный момент организаторы отчитались о старте набора учеников. «Преподаватели» поделятся информацией о том, как метро развивалось в разные годы, а также расскажут о том, как работают отдельные элементы системы.

Что это даст?

Каждый аккредитованный экскурсовод сможет создать личный кабинет на сайте транспортной сети. Электронный сервис позволит вести статистику и расписание проводимых туров, планировать маршрут, в соответствии с загруженностью станций, и указывать другие сведения.

В часы максимальной загруженности станций система будет блокировать попытки устроить экскурсию. При этом организаторы указали максимальный размер групп — один гид может водить не больше 20 человек.

Документ будет действовать в течение года. По состоянию на 11 апреля его получили 20 специалистов. Со временем руководство подземки будет устраивать различные мероприятия.

Объявления о новых экскурсиях будут размещаться на сайте, что позволит привлечь больше туристов. После пробного периода организаторы произведут корректировку программы, установив сроки, на которые выдается аккредитация, а также порядок ее возобновления.

В Московский метрополитен часто обращались гиды с вопросами, можно ли провести экскурсию, что нужно сделать, чтобы беспрепятственно проводить экскурсии на станциях. Обращения поступали также и от пассажиров, которые удивлены мифическими рассказами о метро на посещаемых ими экскурсиях. Поэтому было принято решение запустить проект «Экскурсовод в метро», который позволит выделить те туры, которые соответствуют стандартам качества

Как подтянуть знания?

Чтобы записаться на занятия достаточно зайти на сайт метрополитена и воспользоваться электронной формой, где потребуется ввести собственную фамилию, имя, отчество, сведения о гражданстве, возрасте, контактные данные, образование, а также уровень владения иностранными языками.

Обучение проводится с девяти часов утра до 16:00 в группах, которые рассчитаны на 20 человек. Трехдневный курс обойдется будущим экскурсоводам в пять тысяч рублей. За сдачу экзамена придется заплатить порядка 1,5 тысячи рублей. Телефон и другие подробности можно узнать на сайте.

Прежде руководство подземки проводило конкурсный отбор музыкантов, которым позволялось выступать в переходах и на станциях метро. Талантливым жителям столицы предоставили площадки, которые наиболее пригодны для представлений.

Проект насчитывает 200 команд участников. В будни живые концерты можно устраивать с 10:00 до 17:00, а затем с 20:00 до 22:00. Во время часа пик выступления решено не проводить

из-за большого количества пассажиров. В выходные музыкантам разрешается играть с 10:00 до 22:00.