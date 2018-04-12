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Почти 13% от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе в ночь на среду
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Почти 13% от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе в ночь на среду 

Газета.Ru 47 минут назад
За ночь в Подмосковье выпало до 5,1 миллиметра осадков, а в Москве — до 5,6 миллиметра, что составляет почти 13% от месячной нормы, сообщает РИАМО.
Активный холодный фронт, который пересекал столичный регион в ночь на среду отметился осадками на всей территории Московского региона. Сначала это был дождь, который в середине ночи сменился мокрым снегом, порывы ветра местами достигали 15 метров в секунду.
"К 8 утра 11 апреля осадки прекратились в Москве и на большей части Московской области. На столицу выпало: на ВДНХ — 5,6 миллиметра осадков, в Тушине — 3,7 миллиметра, в МГУ — 2,4 миллиметра, на Балчуге — 2 миллиметра. Это больше, чем за всю первую декаду апреля! По области наибольшее количество осадков выпало на востоке, в Павловском Посаде — 5,1 миллиметра, в Черустях 4 миллиметра", — говорится в сообщении «Метеоновостей».
К утру местами образовался временный снежный покров, в Москве до 1 сантиметра на ТСХА, по области до 3 сантиметров в Дмитрове.
Днем в среду температура в Московском регионе достигнет 7-8 градусов, и выпавший снег к вечеру растает.
Согласно данным на сайте Гидрометцентра России, норма осадков в апреле составляет 44 миллиметра.
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