С. Собянин переназначил замруководителя департамента территориальных органов исполни­тельной власти Москвы

«В связи с истечением срока действия срочного служебного конт­ракта назначить А. Деркач на должность замес­тителя руководителя департамента территориальных органов исполни­тельной власти Москвы», — говорится в документе.

Уточняется, что служебный контракт с А. Деркач продлен на три года.