Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о переназначении Анастасии Деркач на должность заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.
«В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить А. Деркач на должность заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы», — говорится в документе.
Уточняется, что служебный контракт с А. Деркач продлен на три года.