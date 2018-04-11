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С. Собянин переназначил замруководителя департамента территориальных органов исполни­тельной власти Москвы
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С. Собянин переназначил замруководителя департамента территориальных органов исполни­тельной власти Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о переназначении Анастасии Деркач на должность замес­тителя руководителя департамента территориальных органов исполни­тельной власти Москвы. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра столицы.
«В связи с истечением срока действия срочного служебного конт­ракта назначить А. Деркач на должность замес­тителя руководителя департамента территориальных органов исполни­тельной власти Москвы», — говорится в документе.
Уточняется, что служебный контракт с А. Деркач продлен на три года.
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