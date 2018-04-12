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В Москве в четверг ожидается до +10°С
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В Москве в четверг ожидается до +10°С 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +8 до +10°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
"В четверг атмосферное давление в столичном регионе немного понизится, однако все равно останется выше нормы — 753 мм рт. ст. Погоду по-прежнему будет определять антициклон. В Москве осадков не ожидается — на улицах города будет облачно с прояснениями. 12 апреля ночная температура составит -1…+4°С, дневная — +7…+12°С. Ветер прогнозируется восточный 5-10 м/с", — сообщили в центре погоды «Фобос».
Ожидается, что с четверга в Москву вернется солнечная погода.
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