«Тройку» будут принимать в Петербурге

Проездные билеты «Подорожник» и «Тройка» будут приниматься и в Санкт-Петербурге, и в Москве, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
О частичном объединении транспортной системы городов договорились вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Сначала накопительные проездные будут действительны лишь при оплате поездок в метрополитене. Затем их действие расширят на наземный транспорт.
В метро заплатить таким билетом из другого города можно будет в ближайшее время. О точных сроках сообщат отдельно.
Ранее НСН сообщала, что для владельцев карт «Тройка» в Москве создадут программу лояльности.