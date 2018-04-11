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«Тройку» будут принимать в Петербурге
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Билеты «Подорожник» и «Тройка» будут приниматься в Петербурге и Москве 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Проездные билеты «Подорожник» и «Тройка» будут приниматься и в Санкт-Петербурге, и в Москве, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
О частичном объединении транспортной системы городов договорились вице-губернатор Петербурга Игорь Албин и заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Сначала накопительные проездные будут действительны лишь при оплате поездок в метрополитене. Затем их действие расширят на наземный транспорт.
В метро заплатить таким билетом из другого города можно будет в ближайшее время. О точных сроках сообщат отдельно.
Ранее НСН сообщала, что для владельцев карт «Тройка» в Москве создадут программу лояльности.
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