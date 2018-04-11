«Тройку» будут принимать в Петербурге

Билеты «Подорожник» и «Тройка» будут приниматься в Петербурге и Москве

Сначала накопительные проездные будут действительны лишь при оплате поездок в метрополитене. Затем их действие расширят на наземный транспорт.

В метро заплатить таким билетом из другого города можно будет в ближайшее время. О точных сроках сообщат отдельно.

Ранее НСН сообщала, что для владельцев карт «Тройка» в Москве создадут программу лояльности.