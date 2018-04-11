«Умный счетчик» запустят в 2018 году.

Пилотный проект «Умный счетчик» будет запущен в Москве в 2018 году.

Об этом 11 апреля заявил руководитель столичного Департамента информационных технологий Артем Ермолаев

Система «умных счетчиков» позволит значительно сэкономить время.

— Если сейчас вам регулярно нужно снимать показания и отправлять их, то этот проект даст возможность забыть об этой процедуре совсем, — пояснил Артем Ермолаев. — Снятие показателей и их передача будут проводиться автоматически.

В этом году получат развитие и текущие проекты департамента. Так, большинство школ столицы будут полностью оснащены технической составляющей «Московской электронной школы». Также начнутся разработки алгоритмов, которые позволят автоматически подбирать кружки и секции для детей.

— У нас на данный момент есть все данные, а теперь самое главное — настроить алгоритмы, — отметил Ермолаев.

Глава ведомства также сообщил, что есть алгоритмы прогнозирования заболевания детей в классе. В ближайшее время начнется их тестирование совместно с Депар таментом образования Москвы

— Это поможет вовремя уведомлять родителей, чтобы они не вели ребенка в школу в тот или иной день, и таким образом уберечь его от болезни, — сказал глава Департамента информтехнологий.

Не останется без внимания и сфера здравоохранения. Так, электронные технологии придут в стационары. Уже сейчас все поликлиники подключены к Единой медицинской информационной аналитической системе (ЕМИАС), которая избавила врачей и пациентов от бумажных медицинских карт. Это же произойдет с больницами.

— Кроме того, после болезни ребенку больше не нужно будет нести справку в школу, — заверил Артем Ермолаев. — Все данные будут автоматически направляться в образовательную организацию.

Глава департамента также отметил, что за семь лет в столице произошли сильные изменения. Например, в 2010 году только семь процентов горожан пользовались ЕМИАС, сегодня их уже 100 процентов.

Видеонаблюдением было охвачено 24 процента города, сегодня — 91 процент. Записаться к врачу с помощью нажатия одной кнопки не представлялось возможным. Чтобы это стало реальным, департамент обеспечил все поликлиники достаточной мощностью для подключения компьютеров, обучил персонал, который мог бы записать пациента, разработал специальное программное обеспечение.

— В итоге все это привело к тому, что то, что в 2010 году казалось космосом, сегодня уже реальность, — подчеркнул Ермолаев.

В течение семи лет правительство столицы создавало огромную инфраструктуру, которая теперь продолжит развиваться и улучшаться. Самый главный результат внедрения электронных систем — экономия времени.

— Около 600 миллионов документов нам не пришлось предоставлять москвичам для получения услуг только за счет работы электронных сервисов, — подчеркнул глава департамента.

Умные технологии — это еще и наша безопасность. По данным департамента, каждый день в Москве с помощью камер видеонаблюдения раскрываются восемь преступлений. Также технологии блокчейн позволяют беречь наши данные от мошенников.