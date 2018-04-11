В Самаре талые воды подтопили вход на станцию метро Московская

Резкое потепление спровоцировало небольшие подтопления в Самаре . Талые воды добрались до подземного спуска к станции метро Московская. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

— На Московском шоссе при реконструкции сделали тротуар вровень с газоном и невысокий бордюр. Теперь вся вода льется на тротуар, в низину. Вода добралась и до спуска к самарскому метрополитену, — рассказал очевидец.

Сейчас огромная лужа возле входа на станцию метро Московскую начала постепенно подсыхать.

В Самаре также затапливает проезжую часть на улице Вилоновской. Напротив центрального входа в универсальный магазин «Самара» даже образовалась трещина в асфальте.