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В Самаре талые воды подтопили вход на станцию метро Московская
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В Самаре талые воды подтопили вход на станцию метро Московская 

63.ru 54 минуты назад
Фото: 63.ru
Резкое потепление спровоцировало небольшие подтопления в Самаре. Талые воды добрались до подземного спуска к станции метро Московская. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— На Московском шоссе при реконструкции сделали тротуар вровень с газоном и невысокий бордюр. Теперь вся вода льется на тротуар, в низину. Вода добралась и до спуска к самарскому метрополитену, — рассказал очевидец.
Сейчас огромная лужа возле входа на станцию метро Московскую начала постепенно подсыхать.
В Самаре также затапливает проезжую часть на улице Вилоновской. Напротив центрального входа в универсальный магазин «Самара» даже образовалась трещина в асфальте.
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