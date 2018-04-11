На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов

Рекордное число тюльпанов ждет гостей Весеннего фестиваля в «Аптекарском огороде»

С 14 апреля по 3 июня в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет XVIII Весенний фестиваль цветов — самое яркое, фееричное и красивое событие весенней Москвы

В течение этого времени гости сада смогут увидеть и сфотографировать рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч, включая самые зеленые в мире, а также необозримые ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черемуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу и многие другие цветущие растения.

Важнейшая часть фестиваля — вечерние концерты на огромном поле под открытым небом и камерные концерты в старинной лаборатории. А с 29 апреля по 2 мая — ежегодный Алтайский фестиваль.

"В этом году гости сада увидят рекордно много тюльпанов — более 100 тысяч всех форм, оттенков и размеров! — рассказал директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм. — Мы представим много новых сортов, включая редкие, экзотические. Пик цветения тюльпанов приходится на День Победы, и буйство красок продолжается пару недель. К началу фестиваля "Аптекарский огород" украсят не только тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы, но также красочные и ароматные ковры первоцветов. Ни в Москве, ни по всей России нет другого сада, где можно было бы увидеть такое разнообразие весенних растений".

По его словам, в основе "первоцветного ковра" — характерные для Средней полосы России, но ставшие редкими в окрестностях Москвы хохлатки, пушкинии, хионодоксы и ветреницы, которые были в "Аптекарском огороде" всегда: микропопуляция полностью изолирована от Подмосковья и сохраняется в саду с допетровских времен.

В конце апреля-начале мая их сменят сакуры, яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики, черемуха. Одновременно распустятся экзотические и теплолюбивые магнолии, которые успешно зимуют в саду благодаря умелому уходу и микроклимату: в центре Москвы всегда теплее, чем в среднем в Центральной России.

"В "Аптекарском огороде" расцветут три вида сакуры: вишня Саржента (сахалинская), вишня ниппонская (курильская) и вишня пильчатая, а также многочисленные сорта (Аманогава с темно-розовыми бутонами, Канзан с розово-красными бутонами и так далее), — уточнил Ретеюм. — Кроме того, в саду растет самая настоящая сакура из Японии — вишня мелкопильчатая сорта тисима, привезенная прямо со склонов горы Фудзияма. Такой щедрый подарок саду сделала столица Японии Токио в мае 2010".

Помимо этого, в коллекции сада насчитывается более 50 видов и сортов сирени, в том числе венгерская, амурская, японская, Мейера и многочисленные сорта сирени обыкновенной. В мае 2015-го коллекция пополнилась роскошными сортами отечественного происхождения. Считается, что русские сорта сирени — самые лучшие в мире. Многие из них носят гордые названия, связанные с победой в Великой Отечественной войне. Среди новых видов сирени в коллекции сада — "День Победы", "Маршал Бирюзов", "Маршал Конев", "Маршал Соколовский", "Вечерний звон", "Вечерняя Москва" и сорт "Михайло Ломоносов".

Кроме того, в конце мая раскроют свои огромные бутоны редкие древовидные пионы — их махровые цветки достигают 20 сантиметров в диаметре и имеют самую разнообразную окраску: от жемчужного до темно-пурпурного оттенков, от лимонно-желтого до темно-оранжевого с бордовым кантом.

Весна в саду завершается пышным цветением рододендронов. В "Аптекарском огороде" есть богатая коллекция, в которой представлены природные виды (в том числе, из разных уголков России) и многочисленные сорта (включая крупноцветковые и зимостойкие гибриды финской селекции высотой более двух метров).

"Весенний фестиваль цветов — это не только растения, но и общая атмосфера, царящая в саду в это время года, — добавил директор "Аптекарского огорода". — В Зеркальный канал выпустят японских карпов кои, в квадратный бассейн у древовидных пионов — осетрят, а в водоем у Восточного входа в сад — красноухих черепах, зимовавших в исторической Субтропической оранжерее. В начале июня красные утки (огари) приведут своих птенцов к водоемам сада, что ежегодно вызывает умиление у посетителей всех возрастов".

Гости также смогут посетить Пальмовую, Суккулентную и Викторную оранжереи с коллекциями орхидей, хищных растений, растений пустынь и гигантским тропическим бассейном с кувшинками. С 17 по 20 апреля оранжереи будут закрыты на санитарную обработку.