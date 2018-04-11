Эскалатор на станции метро «Беляево» открыли после ремонта

Эскалатор на станции «Беляево» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена открыт после проведения ремонтных работ, сообщает единый транспортный портал.

«Для пассажиров вновь открыт эскалатор на станции метро «Беляево». В конце февраля один из трех эскалаторов станции был закрыт на капитальный ремонт. Проведение работ никак не отобразилось на режиме работы станции, смежные эскалаторы работали в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ремонт эскалатора был завершен в срок.

«Плановый ремонт эскалаторных машин проводится для улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения безопасного передвижения жителей и гостей столицы по эскалаторному наклону», — отмечается в сообщении.