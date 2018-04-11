Ещё
Собянин выступил против массового жилищного строительства вдали от МКАД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин выступил против массового жилищного строительства вдали от МКАД 

Российская Газета 42 минуты назад
Свою позицию по жилищному строительству в столице глава города высказал сегодня на Апрельской научной конференции в Высшей школе экономики в среду.
"Я принципиально считаю, нам нельзя уходить с массовым строительством далеко от МКАД. Город расползается, коммуникации удлиняются, эффективность от такого города снижается", — заявил он. И пояснил, что массовая застройка вдалеке от старых границ Москвы может привести также к транспортным и экологическим проблемам.
Есть, по его мнению, и другая опасность для столицы: резкое падение цен на жилье в Москве может привести к массовому притоку населения из других регионов: «Я боюсь, Москва сгенерировала бы такой приток людей, с которым бы не справилась. Стоимость жилья, дефицит сдерживают эти потоки», — сказал мэр.
Напомним, благодаря присоединению новых территорий Москва и развитию на них жилищного строительства, столичные власти уже добились падения цен на жилье. Благодаря этому они вернули в город москвичей, которые для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, покупали новые квартиры в Подмосковье. Теперь же у них нет необходимости уезжать из столицы, а можно купить жилье в Новой Москве.
Российская Газета: последние новости
Дороги в Москве теперь будут мыть каждый месяц Пассажиров попросили оценить московское метро Риэлторы нашли самую дешевую квартиру в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля149
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня47
Заявления России о новом оружии встревожили США240
В Кремле прокомментировали заявление Трампа180
Путин прокомментировал мировую обстановку466
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение