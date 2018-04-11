Собянин выступил против массового жилищного строительства вдали от МКАД

Свою позицию по жилищному строительству в столице глава города высказал сегодня на Апрельской научной конференции в Высшей школе экономики в среду.

"Я принципиально считаю, нам нельзя уходить с массовым строительством далеко от МКАД. Город расползается, коммуникации удлиняются, эффективность от такого города снижается", — заявил он. И пояснил, что массовая застройка вдалеке от старых границ Москвы может привести также к транспортным и экологическим проблемам.

Есть, по его мнению, и другая опасность для столицы: резкое падение цен на жилье в Москве может привести к массовому притоку населения из других регионов: «Я боюсь, Москва сгенерировала бы такой приток людей, с которым бы не справилась. Стоимость жилья, дефицит сдерживают эти потоки», — сказал мэр.