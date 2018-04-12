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Собянин против массового строительства жилья вдали от МКАД
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Собянин против массового строительства жилья вдали от МКАД 

Вести.Ru 12 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
«Я принципиально считаю, нам нельзя уходить с массовым строительством далеко от МКАД. Город расползается, коммуникации удлиняются, эффективность от такого города снижается», — сказал мэр в ходе Апрельской научной конференции в Высшей школе экономики.
Собянин добавил, что массовая застройка вдалеке от старых границ Москвы может привести к транспортным и экологическим проблемам, передает "Интерфакс".
Мэр также считает, что резкое падение цен на жилье в столице приведет к массовому притоку населения из других регионов, с которым Москва не сможет справиться. «Стоимость жилья, дефицит сдерживают эти потоки», — пояснил он.
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