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Видео о космосе покажут на медиа-фасадах Нового Арбата
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Видео о космосе покажут на медиа-фасадах Нового Арбата 

Мир24 32 минуты назад
В честь Дня космонавтики на медиафасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате покажут видеоролик с изображением первого космонавта Юрия Гагарина, а также Солнечной системы, спутников и космических станций, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, передает «Интерфакс».
«Ролик к 57-й годовщине первого полета человека в космос подготовлен специалистами комплекса городского хозяйства Москвы. Для его воспроизведения будет задействовано 540 энергоэффективных светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов», — рассказал Бирюков.
Он также уточнил, что москвичи смогут увидеть ролик 11 и 12 апреля после включения архитектурно-художественной подсветки — в 19:37 и в 19:39 соответственно. Трансляция продлится до полуночи.
Кроме того, вдоль основных магистралей и на остановках общественного транспорта установят 300 плакатов и щитов с изображением Гагарина и станции «Салют».
Напомним, День космонавтики в России отмечается 12 апреля.
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