К 2021 году в каждом округе столицы появится площадка для проведения фестивалей

«Первый такой проект мы сделали в Черемушках . И сегодня площадка в Черемушках ничем не хуже чем та, которая находится на Манежке. В этом году мы сделаем еще три-четыре площадки. Таким образом, в течение двух лет у нас практически в каждом округе появится такая площадка», — рассказал мэр.

В настоящее время, как отметил мэр, такие площадки сосредоточены в центре города.

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