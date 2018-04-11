К 2021 году в каждом округе столицы появится площадка для проведения фестивалей 

В каждом округе Москвы появится площадка для проведения городских фестивалей. Проект реализуется в течение ближайших двух лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе диалога с ректором Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярославом Кузьминым (НИУ «ВШЭ») в рамках XIX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.
«Первый такой проект мы сделали в Черемушках. И сегодня площадка в Черемушках ничем не хуже чем та, которая находится на Манежке. В этом году мы сделаем еще три-четыре площадки. Таким образом, в течение двух лет у нас практически в каждом округе появится такая площадка», — рассказал мэр.
В настоящее время, как отметил мэр, такие площадки сосредоточены в центре города.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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