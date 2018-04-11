Собянин считает, что массового жилого строительства в Москве далеко за МКАД быть не должно 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Массового жилищного строительства на присоединенных к столице территориях вдалеке от МКАД быть не должно. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе Апрельской научной конференции в Высшей школе экономики в среду.
"Я принципиально считаю, нам нельзя уходить с массовым строительством далеко от МКАД. Город расползается, коммуникации удлиняются, эффективность от такого города снижается", — сказал Собянин. Кроме того, по его словам, массовая застройка вдалеке от старых границ Москвы могла бы привести к транспортным и экологическим проблемам.
Собянин также отметил, что резкое падение цен на жилье в Москве привело бы к массовому притоку населения из других регионов. «Я боюсь, Москва сгенерировала бы такой приток людей, с которым бы не справилась. Стоимость жилья, дефицит сдерживают эти потоки», — сказал он.