В парке «Сокольники» проведут субботник

Парк «Сокольники» вошел в число 23 парков городского департамента культуры, в которых пройдут общегородские субботники.

Как сообщили в пресс-службе правительства Москвы, субботники назначены на 14 и 21 апреля. Уборочные работы начнутся в 10 часов утра. Выдачу необходимого инвентаря произведут на месте. В парке «Сокольники» запланированы работы по уборке мелкого мусора и прошлогодней листвы. Активные граждане района могут принять участие в уборке парка, чтобы сделать его чище и красивее для прогулок и отдыха. Помимо уборки нашего парка, запланированы работы еще на нескольких территориях Восточного административного округа. Во время весенних суббот планируется убрать территорию Измайловского парка, Сиреневого сада и Перовского парка.

Помимо уборки, москвичей ждут интересные мероприятия. Парковые территории подготовили для участников субботников серию развлекательных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка. Так, в парке «Измайлово» проведут квест-путешествие по экологическим тропам.