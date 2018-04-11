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В парке «Сокольники» проведут субботник
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В парке «Сокольники» проведут субботник 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Парк «Сокольники» вошел в число 23 парков городского департамента культуры, в которых пройдут общегородские субботники.
Как сообщили в пресс-службе правительства Москвы, субботники назначены на 14 и 21 апреля. Уборочные работы начнутся в 10 часов утра. Выдачу необходимого инвентаря произведут на месте. В парке «Сокольники» запланированы работы по уборке мелкого мусора и прошлогодней листвы. Активные граждане района могут принять участие в уборке парка, чтобы сделать его чище и красивее для прогулок и отдыха. Помимо уборки нашего парка, запланированы работы еще на нескольких территориях Восточного административного округа. Во время весенних суббот планируется убрать территорию Измайловского парка, Сиреневого сада и Перовского парка.
Помимо уборки, москвичей ждут интересные мероприятия. Парковые территории подготовили для участников субботников серию развлекательных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка. Так, в парке «Измайлово» проведут квест-путешествие по экологическим тропам.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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