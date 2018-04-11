Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы

С. Собянин: Экономика Москвы стала более устойчивой

«Москва с каждым годом становится устойчивее. Если мы со страхом переживали кризис 2008-2009 гг., то кризис 2014-2015-2016 гг. Москва прошла значительно легче. Экономика стала менее зависимой от нефтегазового сектора», — сказал С. Собянин.

Он выразил надежду, что с каждым годом состояние экономики столицы будет становиться более устойчивым, а город — самодостаточным, не смотря ни никакие внешние факторы.

«Москва не должна терять ни минуты, ни дня, ни года для того, чтобы максимально реализовать тот потенциал, который у нее есть и быть готовой к любым вызовам: либо через пять, либо через 10 лет — если ты сегодня не реализовал какой-то проект, не сделал задел, то и через десять лет у тебя ничего не получится. Должен сказать, Москва живет трехлетним бюджетом, и можно уже точно сказать, что будет через пять лет. Все стройки, все крупные программы уже заложены в бюджете», — добавил мэр.