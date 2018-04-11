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Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
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С. Собянин: Экономика Москвы стала более устойчивой 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экономика Москвы ежегодно становится более стабильной и менее зависимой от нефтегазового сектора. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе диалога с ректором Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ») Ярославом Кузьминым в рамках XIX Апрельской международной научной конференция по проблемам развития экономики и общества.
«Москва с каждым годом становится устойчивее. Если мы со страхом переживали кризис 2008-2009 гг., то кризис 2014-2015-2016 гг. Москва прошла значительно легче. Экономика стала менее зависимой от нефтегазового сектора», — сказал С. Собянин.
Он выразил надежду, что с каждым годом состояние экономики столицы будет становиться более устойчивым, а город — самодостаточным, не смотря ни никакие внешние факторы.
«Москва не должна терять ни минуты, ни дня, ни года для того, чтобы максимально реализовать тот потенциал, который у нее есть и быть готовой к любым вызовам: либо через пять, либо через 10 лет — если ты сегодня не реализовал какой-то проект, не сделал задел, то и через десять лет у тебя ничего не получится. Должен сказать, Москва живет трехлетним бюджетом, и можно уже точно сказать, что будет через пять лет. Все стройки, все крупные программы уже заложены в бюджете», — добавил мэр.
XIX Апрельская международная научная конференция проводится с 10 по 13 апреля Высшей школой экономики при участии Всемирного банка. В конференции принимают участие представители органов городской, федеральной власти, эксперты Всемирного Банка и ОЭСР, представители ведущих российских и зарубежных компаний, российские и зарубежные ученые.
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