В Солнечногорском проезде появится новый ФОК

На территории Головинского района в Солнечногорском проезде, владение 17 запланировано возведение нового физкультурно-оздоровительного комплекса с медицинским центром.

Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, «Решение о строительстве ФОКа принято в ходе заседания Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы . Сейчас данный земельный участок пустует. Ранее на этом месте планировалось построить паркинг».

Всего в 2018 году в столице планируется открыть 13 спортивных объектов, построенных за счет города. (ск)