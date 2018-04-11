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В Солнечногорском проезде появится новый ФОК
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В Солнечногорском проезде появится новый ФОК 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
На территории Головинского района в Солнечногорском проезде, владение 17 запланировано возведение нового физкультурно-оздоровительного комплекса с медицинским центром.
Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, «Решение о строительстве ФОКа принято в ходе заседания Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы. Сейчас данный земельный участок пустует. Ранее на этом месте планировалось построить паркинг».
Всего в 2018 году в столице планируется открыть 13 спортивных объектов, построенных за счет города. (ск)
Управа района Головинский города Москвы: последние новости
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