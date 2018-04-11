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На четырех вокзалах Москвы проведут «Тотальный диктант»
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На четырех вокзалах Москвы проведут «Тотальный диктант» 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
«Акция пройдет с 14:00 до 15:30 (по московскому времени) в исторических залах вокзалов — в залах повышенной комфортности, а на Витебском вокзале в холле царской лестницы. Текст диктанта будут зачитывать публичные люди, актеры театра и кино», — рассказали пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
На четырех вокзалах Москвы пройдет акция «Тотальный диктант». Мероприятия пройдут не только в Москве, но и на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге, на вокзале Ростов-Главный в Ростове-на-Дону.
«14 апреля 2018 г. крупнейшие вокзалы страны примут участие в ежегодной международной образовательной акции «Тотальный диктант». Так, диктант можно будет написать на Курском, Казанском, Ярославском, Рижском вокзалах в Москве», — говорится в сообщении.
Согласно прогнозам, на вокзалах напишут диктант около 1 тыс. человек, передает агентство новостей «Москва».
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