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В Москве изменят шесть трамвайных маршрутов из-за подготовки к параду трамваев
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В Москве изменят шесть трамвайных маршрутов из-за подготовки к параду трамваев 

RT на русском 1 час назад
Фото: mockwa.com
В Москве изменят шесть трамвайных маршрутов в связи с подготовкой к параду трамваев, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.
Это произойдёт в вечернее и ночное время с 13 по 14 и с 17 по 18 апреля.
С 20:30 до окончания мероприятий остановка «Метро „Октябрьская“ для посадки на трамваи „А“, №14, 26, 47 переносится к домам № 2 и 4 по улице Шаболовка.
С 22:00 до окончания мероприятий трамваи „А“, №3, 39 после Павелецкого вокзала будут следовать до станции „Пролетарская“, а не до станции „Чистые пруды“.
Парад трамваев запланирован на 21 апреля. Он приурочен к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в Москве.
Ранее Newinform сообщало, что в Санкт-Петербурге увеличат протяжённость путей для частного пассажирского трамвая „Чижик“.
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