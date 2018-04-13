В Москве изменят шесть трамвайных маршрутов из-за подготовки к параду трамваев

Москве изменят шесть трамвайных маршрутов в связи с подготовкой к параду трамваев, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Это произойдёт в вечернее и ночное время с 13 по 14 и с 17 по 18 апреля.

С 20:30 до окончания мероприятий остановка «Метро „Октябрьская“ для посадки на трамваи „А“, №14, 26, 47 переносится к домам № 2 и 4 по улице Шаболовка.

С 22:00 до окончания мероприятий трамваи „А“, №3, 39 после Павелецкого вокзала будут следовать до станции „Пролетарская“, а не до станции „Чистые пруды“.

Парад трамваев запланирован на 21 апреля. Он приурочен к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в Москве.