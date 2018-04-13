Шесть трамвайных маршрутов в Москве изменятся из-за подготовки к параду трамваев

Изменения на шести трамвайных маршрутах в Москве произойдут в вечернее и ночное время с 13 по 4 и с 17 по 18 апреля. Это связано с подготовкой к параду трамваев, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

С 20:30 до окончания мероприятий остановка Метро «Октябрьская» для посадки пассажиров на трамваи «А», №14, 26, 47 переносится к домам № 2 и 4 по улице Шаболовка. Трамваи будут разворачиваться через территорию депо имени Апакова.

С 22:00 до окончания мероприятий трамваи «А», №3, 39 после Павелецкого вокзала будут следовать до станции метро «Пролетарская», вместо станции метро «Чистые пруды».

Парад трамваев в Москве состоится 21 апреля. Его приурочат к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в столице.