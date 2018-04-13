Ещё
Шесть трамвайных маршрутов в Москве изменятся из-за подготовки к параду трамваев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шесть трамвайных маршрутов в Москве изменятся из-за подготовки к параду трамваев 

Москва24 52 минуты назад
Фото: Москва24
Изменения на шести трамвайных маршрутах в Москве произойдут в вечернее и ночное время с 13 по 4 и с 17 по 18 апреля. Это связано с подготовкой к параду трамваев, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
С 20:30 до окончания мероприятий остановка Метро «Октябрьская» для посадки пассажиров на трамваи «А», №14, 26, 47 переносится к домам № 2 и 4 по улице Шаболовка. Трамваи будут разворачиваться через территорию депо имени Апакова.
С 22:00 до окончания мероприятий трамваи «А», №3, 39 после Павелецкого вокзала будут следовать до станции метро «Пролетарская», вместо станции метро «Чистые пруды».
Парад трамваев в Москве состоится 21 апреля. Его приурочат к 119-летию со дня открытия трамвайного движения в столице.
Москва24: последние новости
Для школьников проведут бесплатные экскурсии в центре "Космонавтики и авиации" на ВДНХ Движение по Братеевскому мосту ограничили из-за капремонта В метро отремонтируют входные группы 43 станций
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»255
В России решили избавиться от двух министерств110
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны202
Умер юморист Андрей Жмакин57
Украина пригрозила России по газу284
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение