Парад трамваев пройдет в Москве 21 апреля

Праздник московского трамвая состоится в текущем году 21 апреля, сообщается на сайте госзакупок.

Оказание услуг по организации и проведению мероприятий в рамках ежегодного праздника московского трамвая обойдется в 4,198 миллиона рублей.

Основную праздничную часть проведут 21 апреля 2018 года с 12:00 до 15:00 по адресу: Москва, Чистопрудный бульвар, от дома №1 до дома №15.

Согласно техническому заданию, в празднике примут участие артисты исторического и современного перфоманса, аниматоры в салонах подвижного состава и уличные для работы с детьми, персонал для раздачи сувенирной продукции.

Срок оказания услуг по работам — с 16 апреля по 21 апреля.

Днем рождения Московского трамвая считается 7 апреля 1899 года.