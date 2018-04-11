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Парад трамваев пройдет в Москве 21 апреля
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Парад трамваев пройдет в Москве 21 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Праздник московского трамвая состоится в текущем году 21 апреля, сообщается на сайте госзакупок.
Оказание услуг по организации и проведению мероприятий в рамках ежегодного праздника московского трамвая обойдется в 4,198 миллиона рублей.
Основную праздничную часть проведут 21 апреля 2018 года с 12:00 до 15:00 по адресу: Москва, Чистопрудный бульвар, от дома №1 до дома №15.
Согласно техническому заданию, в празднике примут участие артисты исторического и современного перфоманса, аниматоры в салонах подвижного состава и уличные для работы с детьми, персонал для раздачи сувенирной продукции.
Срок оказания услуг по работам — с 16 апреля по 21 апреля.
Днем рождения Московского трамвая считается 7 апреля 1899 года.
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