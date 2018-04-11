Столичные НКО смогут подать заявки на конкурс грантов мэра Москвы с 15 мая по 15 июня

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Представители московских некоммерческих организаций (НКО), реализующие социально-ориентированные проекты, могут подать заявку на участие в конкурсе «Гранты мэра Москвы» с 15 мая по 15 июня. Об этом сообщила журналистам в среду председатель комитета общественных связей города Москвы Александра Александрова.

"Сегодня мы объявляем старт конкурса на гранты мэра Москвы для НКО. Уже 15 мая мы начнем прием заявок, он продлится до 15 июня. 20 июня будет оглашен список проектов, допущенных до конкурса, и с 20 июня по 11 июля эксперты будут работать над проектами. В середине июля будут объявлены результаты конкурса", — сказала Александрова.