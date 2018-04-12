Некоммерческие организации Москвы смогут подать заявки на получение грантов с 15 мая

Москве начался конкурс на получение грантов мэра города Сергея Собянина , заявки смогут подать социально-ориентированные некоммерческие организации с 15 мая, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В столице стартовал конкурс на получение грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций, реализующих социально ориентированные проекты. На гранты мэра Москвы могут рассчитывать НКО, занимающиеся волонтерством, работой с семьями и ветеранами, сохранением культурного наследия и другими социально ориентированными проектами. Прием заявок начнется 15 мая», — говорится в сообщении.

До этого момента участникам дается время подготовиться, продумать и обсудить концепцию.

«Принимать заявки мы будем целый месяц, до 15 июня. Опубликуем 20 июня, какие проекты допущены до экспертной оценки. С 20 июня по 11 июля эксперты будут работать над проектами, и где-то в середине июля объявим результаты», — рассказала председатель комитета общественных связей Москвы Александра Александрова

По сравнению с прошлом годом произойдут изменения: теперь конкурс лично курирует Собянин, поэтому изменилось и название — «Гранты мэра Москвы» вместо «Конкурса субсидий комитета общественных связей города Москвы», а также увеличится финансирование.

«Мэр Москвы благодаря вашим просьбам принял решение увеличить фонд грантов до 400 миллионов рублей. Это очень важно, потому что действительно больше добрых дел и проектов может быть поддержано. И для нас это очень большая сумма», — добавила Александрова.

На поддержку города могут рассчитывать волонтерские организации, а также НКО, занимающиеся охраной окружающей среды, сохранением культурного наследия, работой с детьми и молодежью, людьми с ограниченными возможностями здоровья и тяжелобольными.

В Москве зарегистрировано около 34 тысяч некоммерческих организаций. За 15 лет в конкурсе субсидий НКО приняли участие семь тысяч социальных проектов. В результате помощь получили более 7,5 миллиона москвичей.